Путин назвал ситуацию на Донбассе геноцидом

Президент России Владимир Путин РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на Донбассе геноцидом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля.

"По нашим оценкам то, что происходит сейчас на Донбассе сегодня — это и есть геноцид", — сказал Путин.

Он отметил также, что большинство россиян сочувствуют местным жителям, поддерживают их и надеются, что ситуация в регионе "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

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"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", - сказал президент России.