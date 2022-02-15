home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Путин назвал ситуацию на Донбассе геноцидом

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

 РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на Донбассе геноцидом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля.

"По нашим оценкам то, что происходит сейчас на Донбассе сегодня — это и есть геноцид", — сказал Путин.

Он отметил также, что большинство россиян сочувствуют местным жителям, поддерживают их и надеются, что ситуация в регионе "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

Ранее Путин отреагировал на обращение Государственной думы о признании так называемых "Л/ДНР"

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", - сказал президент России.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Кадыров обратился к Зеленскому Украинская власть в лице президента Зеленского взяла в заложники 40 млн человек Кузьмин: С какой целью украинская власть отказалась исполнять Минские соглашения? Юрий Бойко: Нельзя тратить время и упускать возможность восстановить мир

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект