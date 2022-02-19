Проведение заседаний Верховной Рады в дистанционном формате небезопасно, – диджитал-эксперт

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Дистанционное проведение заседаний Верховной Рады, анонсированное первым вице-спикером парламента Александром Корниенко, может быть небезопасным. Так считает основатель агентства LEAD9 Mobile Marketing, диджитал-эксперт Назар Грыник, пишет Анна Пешкова.

"В целом это не слишком безопасно. Были случаи, когда в Zoom журналисты несанкционированно подключались к правительственным заседаниям. И учитывая уровень цифровой гигиены наших депутатов, я думаю, такое может быть и у нас. Реально защищены только государственные каналы связи, но это дорогостоящая штука", - говорит Грыник в комментарии 112ua.tv.

Грыник напоминает об инциденте, когда голландскому журналисту Даниэлю Верлаану удалось проникнуть на конфиденциальную видеоконференцию министров обороны ЕС. Случилось это благодаря тому, что министр обороны Нидерландов случайно опубликовал в Twitter фотографию, содержащую адрес для входа и часть PIN-кода: 5 цифр из 6. Журналист просто подобрал нужную цифру. Встреча была прекращена из-за нарушения, о нем сообщили властям. Этот инцидент поднял вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС.

Напомним, вице-спикер Рады Александр Корниенко 8 февраля объявил о намерении внедрить систему для онлайн-голосования нардепов, а 14 февраля – вновь подтвердил это намерение на заседании Согласительного совета парламента. Несмотря на масштабное обсуждение инициативы в СМИ, ее до сих пор не внесли в Раду. При этом глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что систему якобы уже даже начали устанавливать на планшеты нардепов.

Руководитель Управления компьютеризированных систем Аппарата Верховной Рады Алексей Сидоренко 8 февраля сообщил, что такая онлайн-система уже готова и тестируется, однако ее планируют применять только в комитетах. Впрочем, Сидоренко подчеркнул, что в дальнейшем ее можно будет использовать и для "других целей".

Детальнее об организации дистанционной работы для народных депутатов читайте в материале "Голосование вне стен парламента. Почему Зеленский хочет отправить Верховную Раду работать на удаленку" для 112ua.tv.