Президент Зеленский обратился к украинцам в День единения

Global Look Press

По словам президента, украинцев объединяет желание жить в мире

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и призвал держаться вместе. Об этом он заявил во время видеообращения.

Глава государства рассказал, что украинцы разные, но наш народ объединяет единое желание – жить в мире.

"И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем защитить наш дом. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно", – высказался Зеленский.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения. Западные СМИ называли эту дату днем полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в этот день украинцы будут вывешивать национальные флаги и надевать сине-желтые ленты.

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В свою очередь Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на День единения. Среди прочего документ предусматривает повышение зарплат военнослужащим с 1 марта 2022 года.