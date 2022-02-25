Президент Зеленский провел переговоры с Байденом: Спросил будет ли ужесточение санкций против РФ

Офис президента

Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

Украинский и американский лидеры обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.

"Благодарен США за мощную поддержку Украины", - написал Зеленский.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний за потужну підтримку ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие по обе стороны.

Президент Украины также обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отбить российскую атаку.