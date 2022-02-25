Президент Зеленский провел переговоры с Байденом: Спросил будет ли ужесточение санкций против РФ
Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается в Twitter главы государства.
Украинский и американский лидеры обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.
"Благодарен США за мощную поддержку Украины", - написал Зеленский.
Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний за потужну підтримку !— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Напомним, что ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие по обе стороны.
Президент Украины также обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отбить российскую атаку.