home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Президент Зеленский провел переговоры с Байденом: Спросил будет ли ужесточение санкций против РФ

Владимир Зеленский
Офис президента

Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

Украинский и американский лидеры обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.

"Благодарен США за мощную поддержку Украины", - написал Зеленский.

Новости по теме: Из-за захвата Россией ЧАЭС Украина ожидает решительных действий со стороны международных партнеров

Напомним, что ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие по обе стороны.

Президент Украины также обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отбить российскую атаку.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |