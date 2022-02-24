Президент Украины внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Текст документа отсутствует

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Соответствующая информация появилась на сайте парламента.

Текст законопроекта Об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" пока отсутствует. Его номер-7113.

Напомним, сегодня ночью военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах-в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины.

Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Небо над Украиной закрыто.

С 5:30 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение сроком на 30 суток.