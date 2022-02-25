Президент Украины призвал Путина сесть за стол переговоров и остановить кровопролитие

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие по обе стороны. Соответствующее обращение глава украинского государства сделал во время очередного брифинга.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", – заявил Зеленский.

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Отметим, ранее в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие. До этого они ставили условие не вступление Украины в НАТО.