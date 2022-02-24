Президент Украины подписал указ о создании во всех областях военных администраций

Офис президента

Это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, заявили в ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УП.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе районных администраций военных администраций", - отметил он.

Подоляк отметил, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.

Напомним, сегодня ночью военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах - в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

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