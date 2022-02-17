Президент США заявил, что РФ может атаковать Украину в ближайшие несколько дней
Для этого будет использована операция под чужим флагом
Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом, передает CNN.
"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину", - сказал Байден журналистам 17 февраля.
При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".
Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.
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Ранее сообщалось, что в России не знают, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. Вновь заявили, что "сами решат, как РФ обеспечивать свою безопасность".