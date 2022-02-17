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Президент США заявил, что РФ может атаковать Украину в ближайшие несколько дней

Джо Байден
Президент США Джо Байден Joshua Roberts/Bloomberg Joshua Roberts - Pool via CNP

Для этого будет использована операция под чужим флагом

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом, передает CNN.

"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину", - сказал Байден журналистам 17 февраля.

При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.

Новости по теме: Военный аналитик США заговорил о новых сроках возможного вторжения России в Украину

Ранее сообщалось, что в России не знают, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. Вновь заявили, что "сами решат, как РФ обеспечивать свою безопасность". 

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