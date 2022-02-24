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Президент США выступил с заявлением в отношении Украины и ввел новые санкции против РФ

Джо Байден
Президент США Джо Байден Joshua Roberts/Bloomberg Joshua Roberts - Pool via CNP

Среди прочего – санкции против крупнейшего банка России ВТБ и других банков с активами на общую сумму $1,3 трлн

Президент США Джо Байден выступил с очередным заявлением по Украине и констатировал, что ввел новые санкции против Российской Федерации. Трансляцию брифинга вели западные СМИ.

В частности, по словам американского лидера в новый санкционный пакет входят:

  • ограничение способности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах;
  • санкции против крупнейшего банка России ВТБ и других банков с активами на общую сумму $1,3 трлн;
  • ограничение импорта Россией высокотехнологической продукции на 50%.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден предупреждал украинскую власть о возможном полномасштабном вторжении российских войск, однако в Киеве призывали сохранять спокойствие и уверяли, что ситуация на границах страны контролируемая.

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