Президент РФ назвал условие для деэскалации вокруг Украины
Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с представителями ОРДЛО
Президент России Владимир Путин назвал условие для снижения напряженности вокруг Украины. Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с ОРДЛО. Об этом он заявил на пресс-конференции с Александром Лукашенко.
"Залог восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны - это выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что чем раньше украинское правительство начнет прямые переговоры с ОРДЛО, тем быстрее снизится напряженность вокруг Украины. Путин добавил, что сегодня наблюдается обострение ситуации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.