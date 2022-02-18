Президент РФ назвал условие для деэскалации вокруг Украины

РИА Новости

Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с представителями ОРДЛО

Президент России Владимир Путин назвал условие для снижения напряженности вокруг Украины. Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с ОРДЛО. Об этом он заявил на пресс-конференции с Александром Лукашенко.

"Залог восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны - это выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что чем раньше украинское правительство начнет прямые переговоры с ОРДЛО, тем быстрее снизится напряженность вокруг Украины. Путин добавил, что сегодня наблюдается обострение ситуации на Донбассе.

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Ранее сообщалось, что власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.