Пресс-секретарь Путина сообщил, что президент РФ готов вести переговоры с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Песков заявил, что Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что он готов к переговорам относительно ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу CNN.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Украина – это лишь часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в случае готовности в ответ Киева.

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Как сообщалось ранее, под Харьковом продолжаются бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. По его словам, украинские солдаты сбили четыре российских танка.

Кроме того, в Киевской области украинские военные сбили три российских вертолета вблизи аэропорта Гостомель. Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча".