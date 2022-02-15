Пресс-секретарь президента РФ ответил, готовится ли 16 февраля наступление России на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления - это показная истерика, которая ни на чем не основывается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном наступлении России на Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе". В Кремле считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами". Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что подобные заявления - это показная истерика, которая ни на чем не основывается.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Песков.

Он заявил, что "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать беспокойство друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".

"К сожалению, это реальность, с которой мы сталкиваемся", - резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, недавно советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новое вторжение РФ в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов до 20 февраля.

В то же время немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные Центрального разведывательного управления сообщило, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину на 16 февраля.

Впоследствии президент Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно угрозы. Глава государства заверил, что ситуация находится под контролем. Также он подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения.