Послы ЕС продлили санкции против Януковича на 6 месяцев

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Сейчас в санкционном списке ЕС по делу Януковча осталось 7 человек из 18, в том числе сам экс-президент Украины

Послы Евросоюза продлили санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и пяти человек, при этом относительно части - лишь на шесть месяцев. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС продлили санкции против Януковича и шести связанных лиц. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как и обычно", - написал он.

Отметим, что в последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Сейчас в санкционном списке осталось 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады за 2014 год об его отстранении от должности главы государства.

В этом иске были заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения".

При этом Верховный суд Украины оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно приговору, он приговорен к 13 годам лишения свободы.

А потом ОАСК открыл еще одно производство по иску Януковича против Верховной Рады, в котором тот требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме как путем импичмента.