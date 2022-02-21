Последние спутниковые снимки свидетельствуют об усиленной активности войск РФ возле Украины, - CNN

Фото из открытых источников

В местах, где еще в минувшее воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, размещенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией. Об этом сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

По оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещения российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

Эти территории расположены в 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались ранее... до недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвои бронетехники", - отмечает компания.

В местах, где еще в минувшее воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.

Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, которые появились в сети на выходных, где видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в районе Белгорода.

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Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. При этом Москва утверждала, что отвела часть войск.

После этого глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что у границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных.