Помощь Украине: В аэропорт прибыл самолет с очередной военной поддержкой от Канады

Фото из открытых источников

В Канаде заявили, что будут продолжать поддерживать Украину

Украина получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием. Об этом сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд в Twitter.

Министр отметила, что новое вторжение России абсолютно неприемлемо.

"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.

Aujourd’hui, nos @ForcesCanada ont effectué une deuxième livraison d'aide militaire létale pour l’Ukraine. Cette nouvelle invasion par la Russie est absolument inacceptable, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine alors que le pays défend sa souveraineté et son indépendance. pic.twitter.com/7AaNsfdJ1V — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

Новости по теме: Помощь Украине: Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи

Ранее сообщалось, что Канада приняла решение о поставках Киеву летального вооружения на сумму 7,8 миллиона долларов и предоставлении 500 млн долларов финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.