Помощь Украине: В аэропорт прибыл самолет с очередной военной поддержкой от Канады
В Канаде заявили, что будут продолжать поддерживать Украину
Украина получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием. Об этом сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд в Twitter.
Министр отметила, что новое вторжение России абсолютно неприемлемо.
"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.
Aujourd’hui, nos @ForcesCanada ont effectué une deuxième livraison d'aide militaire létale pour l’Ukraine. Cette nouvelle invasion par la Russie est absolument inacceptable, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine alors que le pays défend sa souveraineté et son indépendance. pic.twitter.com/7AaNsfdJ1V— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022
Ранее сообщалось, что Канада приняла решение о поставках Киеву летального вооружения на сумму 7,8 миллиона долларов и предоставлении 500 млн долларов финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.