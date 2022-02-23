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Помощь Украине: В аэропорт прибыл самолет с очередной военной поддержкой от Канады

Украина получила очередную военную поддержку от Канады
Фото из открытых источников

В Канаде заявили, что будут продолжать поддерживать Украину

Украина получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием. Об этом сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд в Twitter.

Министр отметила, что новое вторжение России абсолютно неприемлемо.

"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Канада приняла решение о поставках Киеву летального вооружения на сумму 7,8 миллиона долларов и предоставлении 500 млн долларов финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.

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