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Подоляк назвал главную цель наступления российского противника на Киев

Владимир Зеленский
Офис президента

По словам советника главы ОП, только так сейчас можно объяснить действия противника

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственную и главную цель российской спецоперации. Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам чиновника, этой целью является уничтожение украинского руководства и, непосредственно, президента Владимира Зеленского.

"Главное, о чем я хочу сказать - на сегодня уже понятен сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - рассказал он.

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Напомним, накануне в вечернем обращении сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.

При этом он добавил, что он и его семья остаются в Киеве.

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