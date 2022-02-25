Подоляк назвал главную цель наступления российского противника на Киев

По словам советника главы ОП, только так сейчас можно объяснить действия противника

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственную и главную цель российской спецоперации. Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам чиновника, этой целью является уничтожение украинского руководства и, непосредственно, президента Владимира Зеленского.

"Главное, о чем я хочу сказать - на сегодня уже понятен сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - рассказал он.

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Напомним, накануне в вечернем обращении сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.

При этом он добавил, что он и его семья остаются в Киеве.