Песков заявил о готовности Кремля направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Ранее Зеленский обратился к Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие с обеих сторон.