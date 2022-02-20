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Песков: Путин может не рассматривать Зеленского как человека, готового выполнить Минские соглашения

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения. О этом заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать", – цитирует его РИА "Новости".

Ранее Владимир Зеленский исключил прямые переговоры украинских властей с "властями" "ЛНР" и "ДНР". Но он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира и даже попросил итальянского премьера Марио Драги помочь с организацией встречи с российским лидером.

Однако Владимир Путин заявил, что для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, Киев должен начать переговоры с "властями" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

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