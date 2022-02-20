Песков: Путин может не рассматривать Зеленского как человека, готового выполнить Минские соглашения

Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения. О этом заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать", – цитирует его РИА "Новости".

Ранее Владимир Зеленский исключил прямые переговоры украинских властей с "властями" "ЛНР" и "ДНР". Но он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира и даже попросил итальянского премьера Марио Драги помочь с организацией встречи с российским лидером.

Однако Владимир Путин заявил, что для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, Киев должен начать переговоры с "властями" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".