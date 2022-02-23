Переговоров не будет: Госсекретарь США отменил встречу с министром иностранных дел РФ Лавровым
Блинкен направил Лаврову письмо, в котором сообщил об отмене встречи с ним
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе. Об этом сообщает CNN и Reuters со ссылкой на заявление Блинкена после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Блинкен направил Лаврову письмо, в котором сообщил об отмене встречи с ним.
"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас... Я консультировался с нашими союзниками и партнерами – все согласны", - сказал он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели при условии, что Россия не вторгнется в Украину.
Президент США Джо Байден заявлял, что если эта встреча состоится, ситуацию с российским вторжением на территорию Украины можно отвлечь.