Отвод войск: Министр обороны Великобритании скептически относится к заявлениям России

Бен Уоллес Фото из открытых источников

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия должна действиями довести свое желание до деэскалации

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Российская Федерация должна действиями довести свое желание деэскалации, а заявления об отводе войск еще ничего не значат. Об этом он сказал в эфире Sky News.

"Вы можете воочию оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Достаточно понятно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения" - сказал Уоллес.

Министр обороны, который находится в Брюсселе на встрече НАТО, добавил: хотя Москва заявила, что отправляет некоторые военные части обратно на свои базы, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если просто тренировались.

Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что россияне сосредоточили 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"С украинской точки зрения, они окружены очень большими силами подготовленных войск... Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - добавил Уоллес.

Напомним, во вторник, 15 февраля, в Минобороны РФ заявили об отводе с учений войск в места постоянной дислокации. Речь о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.