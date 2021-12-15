"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравила судей и работников судов с профессиональным праздником

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Конституционное право на судебную защиту является основоположным правом граждан Украины, обеспечить которое может только действительно независимый и беспристрастный суд, руководствующийся законом, а не политической целесообразностью.

Сегодня, 15 декабря, свой профессиональный праздник отмечают судьи и работники судов ‒ люди, труд которых особо важен, когда в стране тотально попираются нормы закона и права, нарушается Конституция Украины.

В условиях тотальной дискредитации судебной системы и давления на нее со стороны власти, пытающейся под предлогом очередной судебной реформы "зачистить" неугодный судейский корпус, в условиях грубого вмешательства в работу судов и навязывания им внешнего управления, судьи осуществляют правосудие, обеспечивая конституционные гарантии защиты человеческого достоинства, прав и свобод граждан.

Благодарны работникам судебной системы, которые стали последним форпостом на пути правового нигилизма, возведенного в ранг государственной идеологии, и, оставаясь верными присяге, делают все для соблюдения закона в государстве, отстаивают верховенство права, справедливость и принципы гуманизма.

Всем работникам судов и их семьям желаем крепкого здоровья и благополучия, а служителям Фемиды – стойкости, беспристрастности в принятии решений и неисчерпаемой энергии! Оставайтесь независимыми, действуя в интересах закона и Конституции Украины, несмотря на беспрецедентное давление на всю правовую систему и попытки власти взять под контроль работу судов.

Пусть ваш профессионализм и в дальнейшем служит интересам Украинского народа и его чаяниям, что править государством должны Закон и Честность, а не мракобесие случайных людей у власти.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"