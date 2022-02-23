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Оксана Марченко в Москве пригласила Николая Баскова принять участие в проекте "Паломница"

Оксана Марченко
Оксана Марченко 112.UA

Супруга лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко встретилась с российским певцом Николаем Басковым в Москве.

В Москве Марченко пригласила Баскова принять участие в проекте "Паломница".

"Я к тебе мчусь правдами-неправдами, потому что самолеты у нас отменили, я еду к тебе на машине. Я просто хочу спросить… Я столько раз тебя приглашала, почему бы тебе не приехать, со мной не поехать в паломничество?", — спросила Марченко.

Документальный проект "Паломница" - авторский проект украинской телеведущей и журналистки Оксаны Марченко.

Первый сезон проекта представляет собой цикл из 12 документальных фильмов, каждый из которых раскрывает одну из главных категорий православия – покаяние, прощение, милосердие, любовь. В каждой из серий зрители смогут совершить свое собственное паломничество, познакомиться с православными святынями, узнать истории людей, которым вера помогла выжить и преодолеть непростые жизненные обстоятельства.

Также был анонсирован второй сезон, где география проекта расширяется. На греческом острове Корфу Паломница покажет чудеса Собора Панагия Спилиотисса Керкира. В Черногории Оксана Марченко станет послушницей в монастырях Бешка и Острог. А в Сербии – помолится в обители Студеница.

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