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На канале "Рада" есть "черный список" спикеров и нужно "любить" Зеленского - расследование ведущего "Наш"

ОПЗЖ
Фото из открытых источников

Ведущий заблокированного через незаконные санкции СНБО телеканала "Наш" Артем Никифоров устроился на работу на государственный телеканал "Рада" и провёл журналистское расследование, передает "Страна".

На собеседовании с ним говорили достаточно откровенно.

"При непосредственном общении с менеджментом телеканала "Рада" мне стало известно, что санкции против канала "Наш" были введены для того, чтобы выбить его из эфира, и зайти вместо него на зрителей юга, востока и центра Украины. И все это для того, чтобы вместо канала "Наш" запустить государственные провластные каналы", - заявил он.

По его словам, на канале сразу дают установку, что президента Украины Владимира Зеленского нужно "любить", а нелояльных депутатов пускать нельзя.

"Канал "Рада" это канал с "черным списком" гостей", - говорит ведущий.

По его словам, в рамках информационной политики "Рады" практикуется полная цензура и запрет на критику власти.

"Это по сути рупор власти, не имеющий ничего общего с журналистикой", - говорит Никифоров.

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