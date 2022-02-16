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Мы не видим отвод войск РФ от границ Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский
РИА Новости

По его словам, это пока лишь российские заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не наблюдает отвод российских войск от украинских границ, несмотря на соответствующие заявления. Об этом говорилось в его комментарии ВВС на военном полигоне в Ровенской области.

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока что не видим никакого ухода. Мы только что услышали об этом", - отметил украинский глава.

В то же время он добавил, что когда войска выведут, это увидят все, не только военные или разведка.

"Но пока это просто заявления", - подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что"все нормальные люди ожидают деэскалации".

"Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - заявил президент Украины.

Новости по теме: Отвод войск: Министр обороны Великобритании скептически относится к заявлениям России

Как сообщалось ранее, в Североатлантическом альянсе (НАТО) пока не видят признаков деэскалации на границе Украины и России.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг видит определенные причины для осторожного оптимизма в готовности Москвы к дипломатии.

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