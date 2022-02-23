Москаль: Зеленский должен показать свой ум агрессору, а то он только санкции накладывать умеет

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Президент Украины Владимир Зеленский должен показать свой ум агрессору, а то он только на граждан санкции накладывать умеет. Об этом в эфире телеканала UkrLivе заявил экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

"Я им не советчик в вопросах, как сберечь территории Луганской и Донецкой областей. Пускай на это отвечает СНБО и сам Зеленский, они только молодцы, когда накладывали санкции на граждан Украины, с этого уже все смеются", - отметил Москаль.

Также экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций добавил, что Зеленский должен показать свой ум агрессору.

"Где посольство? Где Байден? Он, что, не видит, что они дурным занимаются. Пускай теперь СНБО и президент покажут свой ум не на гражданах Украины, а покажут на агрессоре", - заявил Геннадий Москаль.