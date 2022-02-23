home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Москаль: Зеленский должен показать свой ум агрессору, а то он только санкции накладывать умеет

Геннадий Москаль
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский должен показать свой ум агрессору, а то он только на граждан санкции накладывать умеет. Об этом в эфире телеканала UkrLivе заявил экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

"Я им не советчик в вопросах, как сберечь территории Луганской и Донецкой областей. Пускай на это отвечает СНБО и сам Зеленский, они только молодцы, когда накладывали санкции на граждан Украины, с этого уже все смеются", - отметил Москаль.

Также экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций добавил, что Зеленский должен показать свой ум агрессору.

"Где посольство? Где Байден? Он, что, не видит, что они дурным занимаются. Пускай теперь СНБО и президент покажут свой ум не на гражданах Украины, а покажут на агрессоре", - заявил Геннадий Москаль.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

ОПЗЖ: Медведчук останется в Украине и с Украиной, невзирая на любые провокации власти Зеленского и ручных грантоедов США Кузьмин: Понимает ли Зеленский, что Украина из-за его неадекватного поведения может потерять остатки своей государственности? Песков: Путин может не рассматривать Зеленского как человека, готового выполнить Минские соглашения Куракин: Если бы Зеленский был серьезно настроен на переговоры с Путиным, то обратился бы не к премьеру Италии, а к Медведчуку

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |