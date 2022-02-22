Минюст направит в ЕСПЧ материалы о признании Россией "ЛДНР"

Минюст Украины обратится в Европейский суд по правам человека из-за решения России признать независимость самопровозглашенных "Л/ДНР". Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ относительно действий России на Донбассе", - написал Малюська.

Какие именно документы готовятся, министр не уточнил.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Почти сразу своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин приказал направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Сегодня стало известно, что "парламенты" самопровозглашенных "Л/ДНР" "ратифицировали" договоры о "сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи" с Россией. Документы предусматривают охрану "государственных границ".

Кроме того, Россия официально назвала границы признания "ЛДНР". По словам заместителя министра иностранных дел РФ, Россия признает "ЛДНР" в тех пределах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия.