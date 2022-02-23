Министр иностранных дел Украины рассказал, где будет Зеленский в случае наступления РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По его словам, Зеленский не собирается покидать страну

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский не покинет Киев, если российские войска пойдут в наступление, а всегда будет оставаться со своим народом. Об этом он рассказал в интервью Fox news.

"Президент всегда будет с людьми Украины. Президент убежден, что если мы останемся едиными, если мы останемся сосредоточенными, то в конечном итоге мы победим", - сказал он.

По словам главы МИД, главный нарратив Путина "прост и ужасен: Украина не имеет права на существование".

Он также добавил: если дипломатические идеи Украины потерпят поражение и Путин выберет войну, а не дипломатию, то украинцы будут бороться за свою землю и своих людей.

Кулеба подчеркнул, что путь Украины – это возвращение своих оккупированных земель путем дипломатии и политических решений, а оружие наша страна будет использовать только, чтобы защитить себя.

Он добавил, что именно поэтому Украина всегда просила у партнеров помочь оборонительным оружием и никогда не просила перебрасывать на нашу территорию войска.

По словам Кулебы, сейчас главная проблема заключается в том, что никто не имеет четкого понимания Путинского таймлайна – как он планирует действовать дальше. Поэтому единственное решение в этих условиях - реагировать на изменение ситуации так быстро, как только можем.

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Напомним, что ранее Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Такое решение было принято единогласно. Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, ответные меры связаны с ситуацией на Донбассе, а Россия "должна взять жителей под свою защиту".

В частности, соответствующее обращение в Совет Федерации об использовании войск подал президент России Владимир Путин.