МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного

МИД Украины

Василия Покотила ждут в Киеве для консультаций

Министерство иностранных дел Украины отзывает временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покатила для консультаций в связи с признанием Путиным так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с принятием руководством РФ противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "ЛНР", "ДНР" - временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Почти сразу своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин приказал направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

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Сегодня стало известно, что "парламенты" самопровозглашенных "Л/ДНР" "ратифицировали" договоры о "сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи" с Россией. Документы предусматривают охрану государственных границ".

Кроме того, Россия официально назвала границы признания "ЛДНР". По словам заместителя министра иностранных дел РФ, Россия признает "ЛДНР" в тех пределах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия.