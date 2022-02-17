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Медведчук: Зеленский и его команда должны делать все для территориальной целостности Украины

Медведчук 2022 январь на заказло_5
112ua.tv

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны делать все для территориальной целостности Украины. Но, не выполняя Минские соглашения, Зеленский и его власть совершают преступление. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда.

Отвечая на вопрос журналиста, о том, значит ли, что не выполняя Минские соглашения, действующая власть намерена "отпустить" неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей, Медведчук ответил:

"Я не могу этого утверждать, но если поверить вашим словам и это действительно так, то это преступление Зеленского и всей власти в вопросах того, что они должны делать все для территориальной целостности Украины. Донбасс должен вернуться в Украину, а Украина на Донбасс", - заявил Медведчук.

Также он добавил, что возвращение Донбасса в Украину, это часть программы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Это программа нашей партии. Мы будем делать все для того, чтобы именно так и было. Если есть другие виденья, если есть другое мнение, в том числе и то, о котором вы говорите со стороны власти, а есть реальные подозрения, что это может реально иметь место, я вам хочу сказать, что это очередное преступление власти в отношении Украины как суверенной независимой страны", - сказал Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что все, что делает Зеленский, он делает во вред Украине и украинскому народу.

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