Медведчук: Суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции моих адвокатов

Суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции адвокатов председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сам лидер оппозиции заявил журналистам после заседания Киевского апелляционного суда.

В частности, у Виктора Медведчука поинтересовались, как он расценивает ход сегодняшнего судебного процесса и продолжается ли суд по определенному властью сценарию.

"Вы знаете, я расцениваю только по одному - по тому, что власть тянет с решением. И мы ж уже знаем практику, при которой, когда-то раньше по этому же делу обжаловалось решение Печерского суда и апелляционное рассмотрение затянулось до таких сроков, когда уже истекли сроки действия того решения, которое обжаловалось в апелляционной инстанции. И все это закончилось тем, что апелляция рассматривала дело тогда, когда было постановлено новое решение, а то, которое существовало до этого, прекратило свое действие", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что не знает о том, что думает суд на сегодняшний день и какие команды получает для того, чтобы затянуть рассмотрение апелляционной жалобы его адвокатов.

"Сегодня затягивается вопрос рассмотрения этого дела для того, чтобы не рассматривать вообще и дотянуть до срока, когда снова Печерский суд будет решать вопрос об очередной мере пресечения по этому делу", - подытожил он.

Как известно, 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.