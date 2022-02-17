Медведчук: Какое единение может быть вокруг Зеленского, который закрыл шесть оппозиционных телеканалов за год

Единства вокруг президента Владимира Зеленского быть не может, так как он закрыл шесть телевизионных телеканалов. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда.

"Единение, единство – это все очень красивые содержательные и, я скажу, правильные слова. Только какое единение может быть вокруг Зеленского и его окружения, я не понимаю, потому что даже в вашем вопросе прозвучало то, что вы помните хоть одного президента во времена независимости Украины или любого другого президента какой-либо из стран мира, который бы закрывал 6 телевизионных каналов в течение года? Я думаю, вы этого не вспомните, потому что это нельзя вспомнить, так как это нигде не имело места, кроме Украины", - сказал народный депутат.

Напомним, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежний" и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято после того, как "Перший Незалежний" в суде отстоял свое право на вещание, после назаконного лишения эфира в феврале 2021 года.