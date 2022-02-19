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Марчевский: К переговорам с Россией необходимо подключить Виктора Медведчука

Артем Марчевский
Фото из открытых источников

Украинская власть должна подключить Виктора Медведчука к переговорам с Россией. Об этом заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

"Что изменилось за год санкций против Виктора Медведчука и еще ряда украинцев? Цены на энергоносители - выросли. На продукты - взлетели. На топливо - улетели в космос. Ситуация на Донбассе - катастрофическая. Мы на пороге реальных военных действий. Может, пора сделать выводы? Может, пора подключить к переговорам кого-то компетентного? Кого-то, с кем за стол переговоров сядут. Кого-то, от кого поднимут трубку? Кого-то, у кого уже есть опыт освобождения из плена сотен наших граждан? Кого-то, кто год под санкциями? Например, Медведчука? А, Владимир Александрович?", – заявил Марчевский.

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