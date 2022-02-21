Макрон отложил выдвижение на президентские выборы из-за ситуации в Украине

Эмманюэль Макрон DPA

В СМИ заявили, что приоритетом сейчас является стабилизация ситуации в Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Такое решение действующего главы Франции связывают с кризисом в Украине. Об этом сообщает BFM TV.

Так, в СМИ заявили, что приоритетом для Макрона сейчас является стабилизация ситуации в Украине, поэтому действующий глава Франции отложил свою избирательную кампанию.

"Учитывая многочисленные телефонные разговоры между Соединенными Штатами и Россией, кажется, что приоритетом президента является прекращение украинского конфликта. Объявление его кандидатуры в президенты откладывается", - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел второй за выходные разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств выступают за безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы и введение "режима тишины" в районе ООС на Донбассе.

Также в воскресенье, 20 февраля, президенты Франции и Российской Федерации Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Главной темой стала ситуация в Украине и вокруг нее.