Лойфман об обыске автомобилей у дома Медведчука: Это очередное доказательство беззакония в отношении оппозиционного политика

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Полиция получила информацию, что якобы в автомобилях возле дома главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука находится оружие, а сам он планирует сегодня сбежать, поэтому незаконно начала проверять машины, хотя никакого постановления суда, которое разрешило бы такие действия, у них нет. Это является очередным подтверждением беззакония, которое власть осуществляет в отношении оппозиционного политика.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил адвокат Дмитрий Лойфман.

"Полиция начала требовать обыскать автомобили, которые припаркованы здесь возле ворот. Они сказали, что у них есть информация, что в этих микроавтобусах находится оружие. Охрана открыла им автомобили. Полиция ничего там не увидела и уехала. Когда мы приехали журналисты "Бигус.инфо" еще здесь находились. Мы к ним подошли, начали спрашивать, что здесь происходит. Они рассказали, что какой-то их источник сообщил им, что здесь возят какое-то оружие. Учитывая то, что журналисты действовали синхронно с полицией – это какая-то спланированная очередная акция, направленная против Виктора Владимировича" – сказал он.

Адвокат подчеркнул, что нынешняя ситуация еще раз подтверждает все то беззаконие и своеволие, которое позволяет себе нынешняя власть в отношении Медведчука.

"Те же журналисты "Бигус" сообщили полицию информацию о том, что Медведчук покинул свой дом. Виктор Владимирович находится дома, не планирует никуда ехать. Он выполняет хоть и незаконное, но решение суда. Оно противоречит закону. У нас в Уголовно-процессуальном кодексе четко написано, что совокупный срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. Но все вы можете посчитать какой месяц Виктор Владимирович находится под арестом. То есть решение суда прямо противоречит украинскому законодательству, является полным беспределом, но это же решение суда и Виктор Владимирович его выполняет. У него нет никаких намерений бежать, прятаться. Своим поведением он доказал это", - отметил юрист.

Лойфман указал на то, что все уголовные дела против Медведчука являются фейковыми – записи смонтированы, результаты экспертиз заведомо ложные и это уже подтверждено всеми материалами, но пока судьи этого не слышат, но рано или поздно увидят и справедливость восторжествует.

"Здесь машины проезжали, полиция на них никак не реагирует. Я думаю, она не реагирует, пока здесь снимают журналисты, адвокаты стоят. Когда я спросил у старшего патруля, их сейчас здесь два, а было три, он сказал, что руководство ему сказало, что у них есть информация, что Виктор Владимирович планирует сегодня сбежать, поэтому у них есть указание проверять все машины, которые будут здесь проезжать. На мой вопрос, на каком основании это будет делаться, у полицейского ответа не нашлось. Он ссылается на ст.34 закона Украины "О полиции", которая разрешает провести поверхностный осмотр автомобиля, но он проводится только в том случае, когда у полиции есть информация, что в авто находится злоумышленник или в авто находится незаконно удерживаемый человек. То есть руководство полиции знает, что Виктор Владимирович незаконно лишен свободы и на этом основании они и будут проверять автомобили. Это нонсенс. В дом полицейские не входили. Они только проверяли припаркованные машины", - объяснил Лойфман.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.