Лесик: В Харькове чтят ветеранов и помнят подвиг наших дедов и прадедов

ОПЗЖ

В Харькове отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 16 февраля 1943 года во время наступательной операции "Звезда" советские войска вошли в город. Чтобы почтить память тех, кто освобождал родину от оккупантов, к монументу воинам-освободителям пришли харьковчане, где провели митинг, зачитали стихи, возложили к подножию памятника цветы. Говорят, подвиг героев жив, пока о нем помнят.

"Глядя на то, как развиваются события в нашей стране в последнее время - на протяжении восьми лет, - у кого-то есть тотальное желание переписать историю, когда просто подменяются понятия. Сегодня, именно 16-го февраля, как и в прошлом году, позапрошлом, харьковчане приходят и возлагают цветы к монументу солдата для того, чтобы знали, что в Харькове чтят и уважают ветеранов и помнят подвиг наших дедов и прадедов", - отметил депутат Харьковского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик.