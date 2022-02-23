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Легализация огнестрельного оружия: Рада поддержала законопроект в первом чтении

верховный совет
Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Документ поддержали 274 депутата

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5708, который легализует право украинцев на приобретение огнестрельного оружия. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет "Перший Незалежний".

Документ поддержали 274 депутата. Законопроект регулирует реализацию права на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия. Кроме того, определяется правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

Если закон будет принят, ограничения на владение будут касаться:

  • гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
  • нарезного оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
  • револьверов;
  • длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
  • накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
  • боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
  • боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия.

"Требования этого закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных силах Украины, военных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органах и учебных заведений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", – говорится в законопроекте.

Для учета оружия планируют создать единый государственный реестр гражданского оружия, которым будет заниматься Министерство юстиции.

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Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников выступил за принятие закона, который будет регулировать оборот оружия. По его мнению, оружие должно быть легализовано, и люди должны иметь право на его хранение. 

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