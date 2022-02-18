Кузьмин: Зеленский ставит весь мир на грань вселенской катастрофы, но он еще может предотвратить войну, освободив Медведчука

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский своими действиями ставит весь мир на грань вселенской катастрофы - Третьей мировой войны, но он еще может предотвратить ее начало, освободив председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Наши клоуны выполняют команды, причем их втягивают в войну, в которой победителей не будет, ведь если это будет Третьей мировой войной, то человечество на этом может закончить свое существование. И если сегодня маленький человек в Украине наделен большими полномочиями и этого не понимает, то он своими действиями поставит весь мир на грань вселенской катастрофы - мировой войны. Если у него в стране находиться такой политик как Медведчук, родственник президента России, которого он, я имею ввиду этот наш маленький человек с большими полномочиями, держит под домашним арестом, то может быть пора уже прекратить этот цирк - выпустить Медведчука из-под ареста, привести его в Офис Президента, поговорить с ним и попробовать использовать этот последний шанс для предотвращения большой войны в Европе, а может быть и во всем мире", - отметил политик.

По словам Кузьмина, только в таком случае президент Зеленский мог бы стать тем самым человеком, который предотвратил большую войну в Европе. Однако, пока он слушает "больших дядь с острыми ножами, которые получают выгоду на войнах и на всем остальном".

"Есть последовательность прописанная в этих Минских соглашениях, и там же все ясно и понятно - прекращение огня, отвод вооружения, верификация всего того, что произошло, да, потом выборы, законодательство о выборах и все. А скажите, чего это не исполнять? По какой причине? Почему этого не делать? У этого только одна причина – деньги, коррупционные деньги, деньги, которые большие дяди с острыми ножами получают на войнах и на всем остальном", - резюмировал он.

Как известно, 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.