Кузьмин: Понимает ли Зеленский, что Украина из-за его неадекватного поведения может потерять остатки своей государственности?

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

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Чем для Украины может закончиться обострение на Донбассе и попытки Зеленского "выйти из Будапештского меморандума"?

Для начала предлагаю вспомнить как был ликвидирован СССР. Собрались как-то в декабре 1991 года в Беловежской Пуще Кравчук, Шушкевич и Ельцин. Помните? В нарушение конституции СССР, в нарушение конституций республик, которые они представляли, эта троица взяла да и подписала соглашение о ликвидации СССР и создании некого Союза Независимых Государств. И все. И нет больше Союза. Сплошное беззаконие. Никаких конституционных процедур. Никаких референдумов. Никаких правил.

К чему это я? А к тому, что в какой-нибудь Конча-Заспе какие-то люди вполне себе могут собраться и своими подписями ликвидировать Украину, создав вместо неё какую-нибудь Украинскую Демократическую Республику. В нарушение Конституции. В нарушение существующих процедур. В нарушение всех правил. Но кого сегодня волнует соблюдение правил? Путина? Байдена? Рязанских десантников? Кого? Зеленский уже давно не соблюдает никаких правил. Почему же кто-то должен церемониться с ним?

Так вот, представьте себе российское вторжение, русские танки на Крещатике и сбежавшего во Львов Зеленского. Представили? А, если представили, то вам не составит труда представить, что какие-то нам до боли известные персоны возьмут да и подпишут новые "Беловежские соглашения" в украинской интерпретации, может даже без некоторых областей, тех, которые, к примеру, не захотят входить в новое объединение. А ближайшие соседи, возьмут да и признают это новое государство? А, если не только ближайшие соседи, но и дальние? Возможен ли такой сценарий? Вполне возможен, хоть и кажется на перый взгляд нереальным, как нереальной когда-то казалась ликвидация СССР. Но ведь случилось. И все признали.

И ещё. Как думаете, Зеленский понимает, что нынешняя Украина из-за его неадекватного поведения вполне может потерять остатки своей государственности?

Ренат Кузьмин