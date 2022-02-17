Кузьмин об отказе суда рассматривать жалобу на домашний арест Медведчука: Идет зачистка политического поля

ОПЗЖ

Сегодняшнее заседание Апелляционного суда было сорвано просто по анекдотической причине, отметил нардеп

Судебные процессы против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - условно судебные и условно юридические, а на самом деле они - политические. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий, комментируя информацию о том, что 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест, подчеркнул, что в Украине происходит зачистка политического поля.

"На самом деле идет зачистка политического поля. И все эти судебные процессы - они условно только судебные, они только условно юридические. На самом деле это политические процессы и это политически мотивированное уголовное преследование лидера оппозиции", - заявил Ренат Кузьмин.

Парламентарий указал, по какой причине сегодня было сорвано заседание Апелляционного суда.

"Посмотрите, что происходит на самом деле. Сегодняшнее заседание Апелляционного суда было сорвано, но по какой причине? Но это анекдотическая причина, на самом деле. Дело перенесли, потому что - внимание! - прокурор явился в суд без удостоверения о том, что он прокурор и о том, что он наделен полномочиями представлять прокуратуру в этом процессе. Послушайте, это цирк какой-то! То есть приходит прокурор без документов в суд. Естественно, суд не может состояться при таких обстоятельствах. Это первое. А второе - районный суд, решение которого подлежит проверке на предмет его законности, не представил в Апелляционный суд дело, которое он рассмотрел, для этой самой проверки", - сказал Ренат Кузьмин.

Народный депутат констатировал, что это и есть политически мотивированное правосудие и политически мотивированное уголовное преследование. При чем, по его словам, массовые репрессии направлены только на одну часть оппозиции - ту, которая выступает за добрососедские отношения с Россией.

Как известно, 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.