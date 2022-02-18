Кузьмин о выполнении минских соглашений: Зеленский лжет и лжет неоднократно

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Президент Владимир Зеленский лжет и лжет неоднократно по поводу выполнения Украиной минских соглашений. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Лжет Зеленский или нет? В этом же вопросе и ответ тоже кроется. Вы сами видите, что лжет и лжет неоднократно. И не только канцлеру Шольцу", - отметил политик.

При этом Кузьмин напомнил о встрече глав стран "нормандского формата", которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

"Вспомните парижское коммюнике. Там Зеленский подписал и обязался исполнять Минские соглашения и по сути реализовывать формулу Штайнмайера. Пообещал на весь мир, - и обманул. Потом приехал сюда и сказал Украине, что этого ничего не будет, мы это подписывать не будем и выполнять это не будем тоже", - подчеркнул нардеп.

По его словам, тоже самое происходит и сейчас.

"Он (президент Зеленский - ред.) сказал Шольцу тоже самое, тоже самое он говорил неоднократно на международных площадках, а приезжая сюда, заявляет абсолютно противоположное", - отметил Кузьмин.

Политик предположил, что президент делает так из-за того, что ему или его партнерам выгоден конфликт на Донбассе.

"Кому выгодна война? Кто на войне зарабатывает, тому война и выгодна... Люди получающие сверхприбыль, это даже не миллиарды долларов, это триллионы долларов, они развяжут войну на любом континенте планеты для того, чтобы зарабатывать такие деньги", - резюмировал он.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом пообещал, что Трехсторонняя контактная группа начнет обсуждение законопроектов о местных выборах и особый статус Донбасса.

"Мы едины во мнении, что "нормандский формат" является и в дальнейшем важнейшим форматом по разрешению этого конфликта. Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты относительно статуса Донбасса, относительно изменения Конституции и подготовки выборов. Это хороший сдвиг", - заявил немецкий политик.