Куракин: Если бы Зеленский был серьезно настроен на переговоры с Путиным, то обратился бы не к премьеру Италии, а к Медведчуку

Премьер-министр Италии вряд ли поможет Зеленскому организовать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Если Зеленский действительно был серьезно настроен на диалог, то обратился бы к другому политику. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который на саммите стран-членов Евросоюза сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский "попросил о возможности переговоров с Путиным, спросив, могла бы Италия помочь ему в этом".

При этом Куракин уточнил, что сначала Зеленский призывает усилить санкционное давление Запада против России, а затем заявляет, что готов встретиться с Путиным.

"Конечно, у каждого свое представление о международных отношениях. Владимир Александрович именно так видит организацию переговорного процесса – сначала угрожаем, потом делаем "миротворческое выражение лица". Вот, только, результат у такой дипломатии будет нулевой", – пояснил журналист.

При этом Куракин отметил, что более эффективно было бы обратиться к главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку – единственному украинскому политику, у которого есть прямой контакт с Владимиром Путиным.

"А ведь все можно было сделать гораздо проще! Ведь в Украине есть Виктор Медведчук – единственный, кто имеет прямой контакт с Путиным. И не раз на деле доказавший, что является самым эффективным переговорщиком (кстати, так его прямым текстом в 2018 году охарактеризовал президент Порошенко)", – подчеркнул журналист.

Куракин аргументировал свое предложение с помощью ряда примеров, иллюстрирующих возможности Медведчука как эффективного переговорщика.

"Именно Медведчук организовал самые масштабные обмены удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО, освободив около 1000 человек с обеих сторон. Именно Медведчук обратился к Путину и патриарху Кириллу – и организовал с их помощью обмен удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года по формуле "306 на 74". Возвращение Надежды Савченко – это тоже результат успешной дипломатии Медведчука. А в марте 2019 года Медведчук договорился с Путиным о прямом контракте на поставку газа с "Газпромом" + получил для Украины скидку в 25%", – перечислил аргументы журналист.

"Создание международного объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия –Франция", договоренность о том, что Россия отменит санкции против украинских предприятий, возможность производства вакцины "Спутник V" по российской лицензии в Харькове – и это далеко не весь список, иллюстрирующий возможности Медведчука", – добавил он.

В связи с этим Куракин пришел к выводу, что если бы Зеленский действительно был серьезно настроен на переговоры с Путиным, то он бы продемонстрировал это на деле.

"Есть сегодня на Банковой такие переговорщики? Днем с огнем не найдешь! Поэтому если бы Зеленский был настроен серьезно на разговор с Путиным, он бы показал это на деле. Потому как просить об этом Италию априори бесполезно. Поэтому пока что, как сказал классик, "маємо те, що маємо"", – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.