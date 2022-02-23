Кулеба рассказал в ООН, что произойдет в случае нового нападения России

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По его словам, Путин не остановится на Украине

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил, что полномасштабная война в Украине будет означать конец существующего до сих пор мирового порядка. Об этом сообщила "Европейская правда".

"Начало масштабной войны в Украине станет концом мирового порядка, каким мы его знаем. Если Россия сейчас не получит жесткого, быстрого и решительного ответа, это будет означать полное банкротство международной системы безопасности и международных институтов, которым возложена задача поддерживать глобальный порядок безопасности", – отметил украинский политик.

При этом он подчеркнул, что на Украине президент России Владимир Путин не остановится.

"Если постоянному члену Совета Безопасности ООН удастся нарушить буквально все правила, остальные участники будут вдохновляться им и следовать его образцу. Сейчас он пытается доказать, что Организация Объединенных Наций слаба, нерешительна и не в состоянии защитить свои основные принципы", – отметил Кулеба.

Также, по его словам, Путин рассматривает ООН как новую Лигу наций.

"Мы должны отказать России в том, что она хочет. Если Организация Объединенных Наций прямо сейчас сделает поворот, чтобы стать сильным и инициативным игроком, который не боится решительных действий и использования всех своих сил, я уверен, что Россия остановится", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его мнению, никто не сможет пересидеть кризис в стороне, если президент РФ пойдет в наступление.

"Никто не сможет пережить этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с мучительными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть. Понятно, что сам он не остановится", – сказал Кулеба.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины основываясь на положениях Будапештского меморандума.