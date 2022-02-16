Крюкова об ужесточении санкций против "Страны.uа": Зеленский продолжает решать свои проблемы путем закрытия СМИ

Журналист заявила, что у действующего президента наблюдается та же паранойя, что и у его предшественника

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает решать свои проблемы путем закрытия СМИ. Но ужесточение санкций против "Страны.uа" власти не поможет: коллектив издания будет работать, как раньше, но с большей ожесточенностью и остротой пера. Об этом в эфире UkrLive заявила заместитель главного редактора издания "Страна.uа" Светлана Крюкова.

"Что они сделали: после того, как они ввели против нас санкции еще летом, поскольку мы не телеканал, нам немножко проще сопротивляться, потому что у вас другая история, у вас есть лицензия, есть Набсовет, есть кнопка. А мы начали выкручиваться, создавать, что называется "зеркала", и наш читатель нас нашел. Иногда со сложностями, но, тем не менее, нам удавалось доносить сигнал. Благодаря этому сигналу мы позволили себе сделать много интересных расследований, опубликовать много видео, инсайдов, новостей, которые их выводили просто из себя и доводили до бешеного состояния", - отметила Светлана Крюкова.

Журналист продолжила, что сегодня власть приняла указ, которым попыталась заблокировать попытки издания сохранить доступ к читателю.

"Но дело в том, что это им не поможет, поскольку создание "зеркал" - это секундное дело, мы такие "зеркала" можем ежедневно создавать по сто штук. Более того, мы сегодня открыли приложение, которое любой ваш зритель и наш читатель может закачать себе на телефон, которое вообще беспрепятственно, без VPN обходит любые ограничения", - сказала Светлана Крюкова.

Журналист говорит, что у власти наблюдается то, что раньше наблюдалось и у пятого президента Украины Петра Порошенко, когда у него начал снижаться рейтинг и когда он начал винить не свое алчное окружение, а журналистов.

"У Зеленского та же паранойя, та же болезнь, поэтому он наступает на те же грабли и продолжает решать свои проблемы не путем воспитания своего окружения и себя самого и ОП, а путем закрытия СМИ", - сказала Светлана Крюкова.

Она подчеркнула, что коллективу плевать на санкции, журналисты готовы бороться и будут работать, как раньше, но с большей ожесточенностью и остротой пера.

Как сообщалось, в среду, 16 февраля, Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий санкции СНБО в отношении "Страны.ua", принятые ранее.

Примечательно, что подписание Указа № 57/2022, обнародованного на сайте президента, совпало с шестой годовщиной создания издания.

Напомним, что 20 августа 2021 года СНБО ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также - против компаний-издателей сайта издания. Это открыло путь к блокировке "Страны" в сети Интернет в Украине.

Как известно, помимо этого, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежний" и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято после того, как "Перший Незалежний" в суде отстоял свое право на вещание, после незаконного лишения эфира в феврале 2021 года.

Напомним, телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний" также сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.