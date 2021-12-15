Колтунович: Это давление на свободу слова! Где был Нацсовет по ТВ, когда закрывали независимые СМИ?

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Парламент, решением о переназначении членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Александра Бурмагина, Олега Черныша и Ольги Герасимьюк, доказал, что лозунг о "приговоре старым лицам" - это лишь слова, поскольку старый состав Нацсовета занимался лишь давлением на независимые СМИ. Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович.

Он напомнил, что прошлый состав Нацсовета постоянно устраивал внеплановые проверки тем СМИ, которые беспристрастно освещали деятельность власти.

"Вспомните незаконные проверки постоянно телеканалов. Любые надуманные примеры, что угодно. Телеканал Ньюзван, телеканал 112, телеканал Зик, внеплановые проверки, снова внеплановые, на внеплановое, внеплановые, еще внеплановые проверки телеканалов. Разноязычный контент, любое замечание по отношению к гостям, которые приходят на телеканалы, это уже речь даже не о редакционную политику телеканалов, речь идет о гостей и представителей различных политических партий. Все эти подходы - они были исключительно политически мотивированы и не имели ничего общего с независимым регулированием соответствующего рынка. Поэтому на наш взгляд выбирать новые старые лица является преступным, с этой точки зрения. Это напоминает больше давление на свободу слова, чем регулирование этого процесса внутри страны", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что ОПЗЖ предложила свои независимые кандидатуры в состав членов Нацсовета.

"Мы предложили свои кандидатуры, которые будут независимыми, на наш взгляд, и будут влиять на независимую политику в сфере телевидения и радиовещания внутри страны. И мы предупреждаем вас, чтобы вы не поддерживали и не повторяли те шаги, которые делали ваши предшественники, предыдущая власть. Это те предшественники, которые восемь лет находятся в Совете по вопросам телевидения и радиовещания, которые незаконным образом вмешиваются в участие и телеканалов, и в медиа издания, и так далее", - добавил Колтунович.

Он также задал риторический вопрос: где был Нацсовет, когда закрывались независимые информационные каналы, когда закрывали интернет издание Шарий net, Страна ua.

"Вы что, не видите, что происходит? Где позиция регулятора по этим важным вопросам? Почему организация по безопасности сотрудничества в Европе, ООН, другие международные институты дают свою оценку и осуждают эти действия, а у нас нет ни одной позиции соответствующего регулятора относительно незаконного введения санкций в отношении юридических лиц внутри страны неконституционным способом? Поэтому на наш взгляд необходимо поддерживать и исключать на будущее подобные события. И нам необходимо выбирать новые лица, а не возвращаться назад", - резюмировал народный депутат.

Как сообщалось, 15 декабря Верховная Рада по своей квоте назначила Александра Бурмагина, Олега Черныша и Ольгу Герасимьюк на должности членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

К слову, пятилетний срок полномочий трех членов Нацсовета из парламентской четверки - Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша – завершился еще 4 июля 2019 года. 31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за их увольнение, но они продолжали исполнять обязанности до момента назначения новых членов.

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по свободе слова, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подчеркнул, что само решение о переназначении действующих членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет позорным.

"Гримаса историй или, я бы сказал, гримаса новых лиц. То есть "зеленые" не смогли найти никого более достойного, чем тех людей, которые сегодня уничтожают свободу слова, сегодня являются врагами журналистов и, безусловно, они за это понесут ответственность. Никогда война с журналистами не заканчивалась победой власти. И те, кто сегодня вас так преследуют, даже если сегодня будут переназначены, все равно будут отвечать. Власть имеет свойства меняться, а в Украине она меняется очень быстро. Поэтому, как бы сегодня не протянули, ответственность за то, что они с вами делают, наступит", – добавил политик.

Как известно, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог. Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, которые непосредственно предусматривают возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

Уже 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предполагает блокирование вещания всех трех телеканалов.

12 февраля Нацсовет принял решение лишить телеканалы медиахолдинга "Новости" лицензий.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.