Колонна грузовиков с боеприпасами прибыла в Украину из Польши
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии. Об этом он сообщил в Twitter.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал Блащак в Twitter.
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Напомним, что Польша закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее поручение кабинету министров дал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот".