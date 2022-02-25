Колонна грузовиков с боеприпасами прибыла в Украину из Польши

Фото из открытых источников

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал Блащак в Twitter.

Напомним, что Польша закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее поручение кабинету министров дал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот".