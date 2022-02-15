Количество удерживаемых возросло в 4 раза: Что делала власть, когда Медведчук договорился об освобождении женщин из ОРДЛО? - Дудкин

Людей надо освобождать, подчеркнул эксперт

Количество удерживаемых лиц по сравнению с 2018 годом возросло в четыре раза. Днями омбудсмен Денисова заявила о тяжелом состоянии одной из удерживаемых женщин, но возникает вопрос, что же делала власть раньше, когда народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с Донецком об одностороннем освобождении четырех женщин? Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Гость студии, комментируя информацию о том, что Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации ТКГ из-за обращения Госдумы РФ о признании "ЛДНР", акцентировал, что количество удерживаемых лиц возросло в разы и этих людей надо освобождать.

"Я понимаю, если бы в Трехсторонней контактной группе президент Зеленский инициировал совещание по гуманитарным вопросам, обмене удерживаемых лиц. Оно выросло сейчас, это количество удерживаемых лиц, в четыре раза по сравнению с 2018 годом. В четыре раза! Этих людей надо освобождать. А вот госпожа Денисова буквально на днях поднимает шум - как же так, госпожа Савченко (однофамилица Надежды) там находится в тяжелейшем состоянии по своему здоровью, надо ж ее оттуда вынимать. А что же вы делали раньше, когда Медведчук, договорившись с Донецком - просто вот Донецк отдавал без всяких условий этих четырех женщин, что же вы делали раньше, ребята?" - поинтересовался Юрий Дудкин.

Напомним, 10 февраля на сайте Уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой появилось сообщение о том, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в "ЛНР" к 12 годам тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения.

Кроме того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест посодействовать освобождению Савченко.

Как известно, 16 января 2021 года представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск", однако власть заблокировала процесс освобождения, санкционировала политические репрессии против Медведчука и посадила его под домашний арест, чем фактически обрекла украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.