Киев инициировал совместное заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ, - Кулеба

Украина инициировала проведение совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ после того, как Российская Федерация отказалась от встречи по Венскому документу. Заседание должно состояться в течение 48 часов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр призвал Россию учесть законную обеспокоенность стран-участниц и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военной деятельностью вблизи границы Украины.

"Заявлений о выводе войск недостаточно. Нам нужны прозрачность и факты", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, ранее Украина просила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Украинская делегация хочет получить официальную информацию от России о позиции и дальнейших шагов.