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Как найти трансляцию телеканала "Перший Незалежний"

Фото из открытых источников

Смотреть трансляцию телеканала "Перший Незалежный", который власть пытается незаконно заблокировать, можно на площадке YouTube. Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

1. Находим на Youtube канал UkrLive. Прямая ссылка - тут

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112ua.tv

2. Переходим на канал UkrLive

3. Видим встроенный плейлист с трансляцией "Перший Незалежний"

ОПЗЖ_2
112ua.tv

4. Щелкаем по трансляции и смотрим

Ссылка на канал "Перший Незалежний" - тут 

5. Чтобы трансляция оставалась в Вашем плей-листе, нужно подписаться на новый канал. Для этого нужно на него перейти, нажав на название канала "Перший Незалежний"

ОПЗЖ_3
112ua.tv

На канале увидите красную кнопку справа "Подписаться":

ОПЗЖ_4
112ua.tv

Или в описании трансляции указана ссылка на подписку, нажав на которую вас перекинет на страницу с вопросом – "Вы уверены, что хотите подписаться".

Ссылка на подписку - тут

Напомним, в ночь на 16 февраля на площадке YouTube были закрыты очередные площадки, где транслировался канал "Перший Незалежний". Зеленский воспользовался паникой перед "вторжением", которую сам же и разогнал, чтобы укрепить личную власть и продолжать закрывать независимые СМИ.

Однако, всего через несколько минут после блокирования канал восстановил вещание на другом аккаунте.

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В данный момент канал "Перший Незалежний" можно смотреть здесь

А канал UkrLive - здесь

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