Как найти трансляцию телеканала "Перший Незалежний"
Смотреть трансляцию телеканала "Перший Незалежный", который власть пытается незаконно заблокировать, можно на площадке YouTube. Для этого нужно сделать несколько простых шагов:
1. Находим на Youtube канал UkrLive. Прямая ссылка - тут
2. Переходим на канал UkrLive
3. Видим встроенный плейлист с трансляцией "Перший Незалежний"
4. Щелкаем по трансляции и смотрим
Ссылка на канал "Перший Незалежний" - тут
5. Чтобы трансляция оставалась в Вашем плей-листе, нужно подписаться на новый канал. Для этого нужно на него перейти, нажав на название канала "Перший Незалежний"
На канале увидите красную кнопку справа "Подписаться":
Или в описании трансляции указана ссылка на подписку, нажав на которую вас перекинет на страницу с вопросом – "Вы уверены, что хотите подписаться".
Напомним, в ночь на 16 февраля на площадке YouTube были закрыты очередные площадки, где транслировался канал "Перший Незалежний". Зеленский воспользовался паникой перед "вторжением", которую сам же и разогнал, чтобы укрепить личную власть и продолжать закрывать независимые СМИ.
Однако, всего через несколько минут после блокирования канал восстановил вещание на другом аккаунте.
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В данный момент канал "Перший Незалежний" можно смотреть здесь