Кадыров обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", - написал он, отметив, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.

Глава Чечни также напомнил, что ни президент России Владимир Путин, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.

"Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для установления мира", - добавил он.

В обращении к жителям Украины Кадыров, в свою очередь, отметил, что любит эту страну.

"Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", - подчеркнул глава российского региона.

Кадыров выразил надежду, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".