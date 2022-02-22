Кацман: Власть натравливает на Медведчука и его партию силовиков и радикал-националистов

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Украинская власть вместо демонстрации европейского уважения к законам, Конституции и правам человека натравливает на политического оппонента, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его партию силовиков и радикал-националистов. Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире "Першого Незалежного".

"Буквально сегодня в СМИ проникло новое задание, которое дается верхушкой, руководством страны, силовым ведомством для того, чтобы следить за Медведчуком, выуживать из его окружения, из его людей, из его партийных соратников какую-то информацию, компрометирующую Медведчука. По сути – это направление на уничтожение политической силы Медведчука, на то, чтобы физически, так сказать, устранить Медведчука с политической арены как минимум. Вот эти все листочки, эти все задания, которые выдает власть силовым ведомствам, добавились сегодня они, так сказать, стали достоянием общественности и обсуждают их всех. Это целенаправленная политика, которая приводит, в том числе, и к подобным последствиям, которые мы сейчас все вместе переживаем вместе с вами", – сказал он.

В то же время Кацман подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его власть боится этих же самых радикальных сил и из-за этого он развернулся спиной к своим предвыборным обещаниям, обещаниям о мире.

"Но я все-таки хочу сказать: так мы все-таки в демократии живем? Так мы все-таки к Европе движемся? Или мы движемся в ту сторону, я не знаю, каких-то Северных Корей, где преследуются СМИ, где активисты какие-то объявляют без суда и следствия кого-то врагами народа и так далее, так далее? Ведь это из-за того, что Зеленский и его власть так боится этих же самых радикальных сил, из-за этого Зеленский развернулся спиной к своим предвыборным обещаниям, обещаниям о мире… что "буду садиться хоть с чертом лысым разговаривать", это он говорил, что хочет Донецк русский язык - конечно, он говорил о том, что наших граждан будем защищать, о том, что нашим гражданам будем возвращать Донбасс, потому что Донбасс - это Украина, а Украина - это Донбасс. И я следом за вами за всеми повторяю: да, Украина это Донбасс и Донбасс это Украина, Украина это Крым и Крым это Украина, но только для этого нужно прилагать усилия, не прятать голову в песок, не позицию страуса занимать, не идти на поводу у запада, а жить своим умом. Делать все для того, чтобы не улица диктовала, что надо совершать там с кем-то, а в судебном плане, если есть претензии к телеканалам - в суд идите, если есть претензии к людям - в суд обращайтесь, если есть претензии какие-то к своим гражданам - не санкции на них налагайте, не под домашний арест их заключайте, а пытайтесь политически переубедить людей в правоте своей. И тогда вот это называется демократией. Потому что демократия, в европейском особенно понимании - это процедура прежде всего, процедура следования законам, процедура следования Конституции, гарантиям прав человека, гарантиям экономической безопасности людей, вот о чем надо говорить сегодня.

Ранее народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич в комментарии "Першому Незалежному" заявил, что это провокация, направленная на то, чтобы запустить слух о том, что Виктор Медведчук куда-то бежит.

Ряд экспертов предполагает, что в Офисе президента составили детальный план уничтожения оппозиции. Доказательства, по их словам – разнарядка с Банковой силовикам по поводу дальнейшего преследования Виктора Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине.

Как известно, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.